Einbruch in Sportheim

Bissendorf. Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen dem 24. Oktober, 12 Uhr, und dem 28. Oktober, 8.37 Uhr auf das Grundstück des SC Wedemark, Am Mühlenberg. Hier öffneten sie einen Kellerschacht des Vereinsheimes und hebelten das darunter befindliche Fenster auf und stiegen ein. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgehebelt. So gelangten sie unter anderem in den Gastraum. Dort wurde eine Geldkassette aufgebrochen und Bargeld entwendet. Des Weiteren wurden vier Pokerkoffer entwendet. Anschließend verließen die Täter den Tatort auf dem Einstiegswege. Am 27. Oktober war auf dem Gelände noch Trainingsbetrieb. Ob der Einbruch zu diesem Zeitpunkt schon erfolgt war, konnte zunächst noch nicht geklärt werden. Nach den Angaben der Geschädigten wurden etwa 470 bis 480 Euro Bargeld entwendet.