Einbruch in Vereinsheim

Scherenbostel. Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 2. November, 15 Uhr bis 8. November, 8 Uhr in das Vereinsheim eines Tennisvereins Am Fuhrenkamp ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Durch die Täterschaft wurden mehrere Räume durchwühlt. Das Gebäude wurde schließlich durch ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes wieder verlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.