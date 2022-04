Einbruch in Werkstatt

Büchten. In der Nacht zum Ostersonnabend zwischen 00.30 und 7.30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Werkstattscheune in der Straße Im alten Dorf. Sie hebelten dazu

eine Holztür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier wurde eine weitere

Tür zu einem Lagerraum aufgehebelt. Es wurden mehrere verschiedene Werkzeuge und

Maschinen entwendet. Weiterhin wurde die Heckklappe eines auf dem Grundstück

abgestellten Firmenfahrzeugs aufgebrochen und ein Akkuschrauber entwendet. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die

Hinweise zur Tat oder auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können sich

bei der Polizei Hodenhagen unter Telefon (0 51 64) 80 25 50 zu melden.