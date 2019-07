Einbruch in Wochenendhaus

Meitze. Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem 4. und 9. Juli gewaltsam in ein Wochenendhaus im Meitzer Busch und in einen benachbarten Schuppen ein. Aus beiden Objekten wurden diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von etwa 3000 Euro entwendet. Die Tat wurde der Polizei erst in dieser Woche angezeigt. Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 an das Polizeikommissariat Mellendorf.