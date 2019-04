Einbruch in Wohnhaus

Scherenbostel. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 17. April, 12 Uhr, bis Freitag, 19. April, 8.30 Uhr, auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses, Am Husalsberg. Dort drangen sie gewaltsam durch eine Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas aus dem Objekt entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Am Donnerstagabend war in unmittelbarer Nähe des tatbetroffenen Hauses ein dunkelgrauer VW Golf mit zwei männlichen Personen beobachtet worden. Eine nähere Beschreibung der Personen und des Fahrzeugs liegt nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass die beobachteten Männer etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Zeugen, denen am vergangenen Donnerstag ein entsprechendes Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.