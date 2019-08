Einbruch in Wohnhaus

Langenhagen. Bislang unbekannte/r Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Hackethalstraße eingedrungen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Langenhagen.