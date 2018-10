Einbruch in Wohnhaus

Hellendorf. Unbekannte Täter drangen am Mittwoch zwischen 8.30 bis 22.20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus am Grünen Weg ein, indem sie zunächst an einer Terrassentür hebelten. Nachdem das Öffnen der Tür auf diese Weise misslang, schlugen sie die Glasfüllung der Tür ein, griffen durch die entstandene Öffnung und entriegelten die Tür.

Nach Durchsuchen diverser Räume wurde schließlich eine Spardose mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.