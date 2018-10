Einbruch in Wohnhaus

Brelingen. Nach Aufhebeln eines Küchenfensters drangen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 5. Oktober, 17 Uhr, bis Sonntag, 14. Oktober, 11.30 Uhr, in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses an der Osterfeldstraße ein. Ob Gegenstände aus dem Objekt entwendet wurden steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.