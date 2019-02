Einbruchdiebstahl aus Kfz

Berkhof. Eine 28-jährige Wedemärkerin stellte ihren Pkw Kia am Sonntag in der Zeit von 16.20 bis 17.35 Uhr ordnungsgemäß gesichert auf einem Waldweg im Forst Rundshorn an der Wieckenberger Straße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatte. Aus dem Innenraum fehlte ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.