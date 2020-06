Einbruchdiebstahl

Meitze. Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum zwiscdhen dem 19. und 26. Juni gewaltsam auf das umzäunte Gelände einer Firma für Kfz-Zubehör am Neuen Hessenweg. Nach Öffnen des dortigen Zaunes wurden aus dem Außenlager insgesamt 50 Alu-Felgen im Wert von etwa 7.500 Euro entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat wurde der Polizei Mellendorf erst am Montag gemeldet. Es wird um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.