Einbruchdiebstahl

Elze. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch nach gewaltsamem Aufbrechen eines Fensters in einen Büroraum einer Firma an der Wasserwerkstraße ein.

Innerhalb des Gebäudekomplexes wurde zunächst eine Alarmanlage gewaltsam außer Betrieb gesetzt. Anschließend wurden diverse weitere Türen und Behältnisse aufgebrochen.

Entwendet wurde elektr. Werkzeug in bislang unbekannter Anzahl. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise.