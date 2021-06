Einbruchdiebstahl

Elze. Bislang unbekannte Täter gelangten am Wochenende vermutlich durch eine Durch- reiche im Mauerwerk in die Räumlichkeiten einer Firma im Gewerbegebiet Neue Wiesen in Elze. Es wurde ein Scanner entwendet. Mittels eines vorgefundenen Schlüssels wurde ein verschlossenes Firmenfahrzeug geöffnet und aus diesem diverses Werkzeug entwendet. Zudem wurde aus einem auf dem Gelände stehenden abgemeldeten Pkw ein Autoradio gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.