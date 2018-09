Einbruchdiebstahl in Schuppen

Meitze. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, in einen Schuppen am Tannenweg ein, indem sie die Zugangstür aufhebelten. Aus dem Schuppen, der als Werkstatt genutzt wird, wurden ein Akkuschrauber und weitere Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.