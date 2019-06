Einbruchsdiebstahl aus Kfz

Mellendorf. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 26. Juni, 20.30 Uhr bis 27. Juni, 8.30 Uhr an der Straße Am Trotzberg aus einem Pkw BMW X4 das Lenkrad mit eingebautem Fahrerairbag, sowie ein iPad. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß gesichert auf dem frei zu- gänglichen Grundstück eines Einfamilienhauses. Die Geschädigte hatte ihren Pkw mit angelehnter Fahrertür aufgefunden. Im Rahmen der polizeilichen Spurensuche konnten allerdings keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Eine Zeugin hatte um 1.10 Uhr im Bereich der Neubauten in der Stargarder Straße eine verdächtige männliche Person beobachtet, die durch die dortigen Carports schlich und schließlich mit einem Fahrrad auf dem Bunzlauer Weg in Richtung Kirche davonfuhr. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. An den unter den Carports abgestellten Fahr- zeugen konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Der Verdächtige war dunkel gekleidet und trug eine Mütze, eine konkretere Beschreibung war der Zeugin nicht möglich. Es wird um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.