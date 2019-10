Einbruchsdiebstahl in Gartenlauben

Gailhof. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 30. September, bis Montag, 7. Oktober, 16 Uhr, gewaltsam zwei Wochenend-Lauben auf, die sich südöstlich von Gailhof in der Nähe des Autobahn-Dreiecks Hannover-Nord befinden. An beiden Lauben waren jeweils die Vorhängeschlösser zu den Eingangstüren aufgebrochen worden. Aus einer Laube entwendeten die Täter Geschirr, ob etwas aus der zweiten Laube entwendet wurde ist noch nicht bekannt.