Einbruchsversuch

Elze. Im Zeitraum vom 1. bis 2. März morgens versuchte mindestens ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Elze, Am Eichenholz, durch Hebeln an der Eingangstür sowie Manipulieren am Schließzylinders einzubrechen. Dies misslang, ein Eindringen in das Gebäude erfolgt nicht, dennoch würde die Polizei interessieren, ob jemand etwas Verdächtiges beobachtet hat.