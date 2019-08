Einbruchversuch

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwoch zwischen 6.30 und 23.55 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus am Tulpenweg in Mellendorf einzudringen. Die Unbekannten gelangten auf unbekanntem Weg an die Rückseite des Gebäudes und schoben dort die heruntergelassene Jalousie einer Terrassentür hoch. Dabei wurde die Jalousie nicht unerheblich beschädigt. Anschließend wurde versucht, die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täter kamen nicht in das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.