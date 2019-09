Einbruchversuch

Bissendorf-Wietze. In der Nach zu Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bussardweg in Bissendorf-Wietze einzubrechen. Hierzu wollten sie mit einem Hebelwerkzeug die Hauseingangstür aufhebeln, was misslang. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70. Der Tatzeitraum wird auf Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, eingegrenzt.