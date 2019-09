Einbruchversuch

Resse.Bislang unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr auf das Grundstück eines Zweifamilienhauses an der Rostocker Straße in Resse und versuchten, durch Aufhebeln einer Terrassentür und dreier Fenster in das Objekt zu gelangen. Dieses misslang jedoch, das Gebäude wurde von den Tätern nicht betreten, teilt die Polizei Mellendorf mit, die jetzt nach verdächtigen Beobachtungen fragt und Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegennimmt.