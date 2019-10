Einbruchversuch

Resse. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Freitag ungehindert auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Lilienstraße in Resse und versuchten dort gezielt die Terrassentür aufzuhebeln. Aus nicht bekannten Gründen beendeten die unbekannten Täter ihr Vorhaben, ohne das Gebäude betreten zu haben. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05130) 97 70.