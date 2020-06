Einbruchversuch

Wennebostel. Am Freitag letzter Woche teilte ein privates Wachunternehmen um 18.54 Uhr der Polizei eine Alarmauslösung an einem Einfamilienhaus an der Hugo-Riechers-Straße mit. Die Beamten konnte keine Täter mehr antreffen, stellten vor Ort aber frische Aufbruchspuren an zwei Terrassentüren fest. Die Täter gelangten offensichtlich nicht in das Objekt, so dass es beim verursachten Sachschaden blieb. Bisher angetroffene Nachbarn konnten keine sachdienlichen Hinweise geben.