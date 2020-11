Einbruchversuch

Bissendorf-Wietze. Unbekannte Täter erkletterten in der Nacht zum Sonnabend letzter Woche das Dach eines Einfamilienhauses in der Straße im Mörsewinkel in Bissendorf-Wietze und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen sahen sie von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.