Einbruchversuch

Abbensen. Mindestens zwei unbekannte Täter gelangten am Dienstag letzter Woce zwischen 20.15 und 20.49 durch die rückwärtige Hecke auf ein Grundstück Auf der Loge in Abbensen. Dort versuchten sie zunächst zwei Rolläden heraufzuschieben und beschädigen einen dabei.

Im Anschluss warfen sie die Fensterscheibe der Garage mit einem Stein ein und flüchten dann in unbekannte Richtung ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.