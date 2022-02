Einbruchversuch

Elze. Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 22 und 22.10 Uhr, versucht, in die Räumlichkeiten einer Firma in der Wasserwerkstraße in Elze einzudringen. Hierbei hebelten sie zunächst ein ebenerdiges Fenster auf, gelangten in einen Raum, wo versucht wurde, ein weiteres Fenster mittels Einwerfen mit Stein zu öffnen. Hierbei wurde ein akkustischer Alarm ausgelöst und der oder die Täter verließen das Grundstück unerkannt. Ein weiteres Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht.