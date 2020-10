Eine Person schwer verletzt

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der A7

Mellendorf. In der Nacht zu Dienstag ist es auf der Autobahn 7 inFahrtrichtung Hamburg zu einem Auffahrunfall mit einer schwer verletzten Persongekommen. Ein 29 Jahre alter Truckfahrer und ein 32-jähriger Führer einesAutotransporters mit einem Anhänger haben verkehrsbedingt gebremst. Ein54-Jähriger hat dies zu spät erkannt und ist mit seinem Sattelzug auf denVordermann aufgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29 Jahre alte Mann mit seinem Sattelzug der Marke DAF gegen 2.40 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs. Aufgrund einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Mellendorf kam es zueinem Rückstau. Der 29-Jährige bremste seinen Truck bis zum Stillstand ab. Der32-Jährige, der mit seinem Autotransporter der Marke Iveco samt einem mit Autosbeladenen Anhänger hinter dem Sattelzug fuhr, kam ebenfalls rechtzeitig zumStehen. Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke Krone bemerkte diestehenden Fahrzeuge offenbar zu spät und fuhr ungebremst auf den Anhänger des32-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Autotransporter auf den erstenSattelzug geschoben. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden so stark deformiert,dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.Beim Auffahrunfall wurde der 32-jährige Fahrer des Autotransporters schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in eine Klinik gebracht.Infolge des Unfalls wurden die Trümmer und Betriebsstoffe auf einer Länge voncirca 200 Metern über die komplette Fahrbahnbreite verstreut. Für die Dauer derRettungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die A7 inFahrtrichtung Hamburg rund drei Stunden voll gesperrt werden, der Verkehr wurdeüber die Anschlussstelle Mellendorf/ Gailhof und die Landesstraße 310 umgeleitet. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 135.000 Euro.