„Eine Woche nicht behindert sein!“

Europas größtes Jugendcamp für Kinder mit Handicap

Abbensen. In Abbensen unweit der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover findet jährlich das Jugendcamp für Kinder und Jugendliche mit Arm- oder Beinamputation und Gliedmaßenfehlbildungen statt. Mit dieser europaweit einmaligen Veranstaltung bietet der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen (BMAB) betroffenen Kindern im Alter von acht bis 17 Jahren die Gelegenheit, nicht nur mit Altersgenossen aus ganz Deutschland zusammenzutreffen, die ein ähnliches Handicap mitbringen, sondern auch die Chance, ihr Selbstbewusstsein im Bezug auf die eigene Behinderung zu stärken.Zudem ermöglicht die direkte Einbindung von Sanitätshäusern, Unternehmen aus der Orthopädie und Prothetik sowie zahlreicher Vereine und Initiativen den Kindern, auch das eigene Bewusstsein für die Möglichkeiten, die ihnen moderne und perfekt angepasste Hilfsmittel bieten, zu wecken. Für eine umfassende Unterstützung sorgt ein qualifiziertes Team von Betreuern, von denen viele ebenfalls amputiert oder Prothesenträger sind. Einige Junior-Betreuer waren in den Vorjahren selbst als Teilnehmer im Jugendcamp und dienen den Heranwachsenden somit gleichzeitig als Vertrauenspersonen und positive Rollenmodelle. Aber auch engagierte Pädagogen, Physiotherapeuten und Orthopädietechniker gehören zum Betreuerstab, so dass für alle Eventualitäten von der Heimweh-Attacke bis zur defekten Prothese der richtige Ansprechpartner bereit steht.Die Amputee Coalition (of America) veranstaltet seit Jahren erfolgreich das "Paddy Rossbach Youth Camp". Im Sommer 2015 hat der Bundesverband für Menschen mit Arm- oder Beinamputation (BMAB) die Idee übernommen und erfolgreich das erste deutsche Jugendcamp ausgerichtet. Vom 28. Juli bis 4. August findet das fünfte Jugendcamp für 70 Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 17 Jahren in Abbensen statt. Sämtliche Kosten werden vom BMAB und vielen Sponsoren und Förderern getragen; für die Teilnehmer fallen keine Kosten an. Möglichst viele Kinder sollen die Chance haben, am Jugendcamp teilzunehmen. Immer aktuelle Informationen zum Jugendcamp gibt es unter www.ampucamp.de.