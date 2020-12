Einführung der Pfarramtssekretärin

Brelingen. Die Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf freuen sich, mit Imke Zedler eine neue Pfarramtssekretärin begrüßen zu dürfen. Die langjährige Pfarrsekretärin Margitta Standvoß war bereits Ende Oktober in den Ruhestand verabschiedet worden. Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Pfarramtssekretärin in beide Büros arbeiten. Auch an den Öffnungszeiten ändert sich nichts. In einem gemeinsamen Gottesdienst am 13. Dezember um 10 Uhr in Brelingen wird Imke Zedler feierlich in ihren Dienst eingeführt.