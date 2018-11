Einführungsgottesdienst für Pastor Maik Schwarz

Elze. Zu einem festlichen Einführungsgottesdienst für ihren neuen Pastor lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen ein: Am Sonntag, 11. November, um 15 Uhr führt Superintendent Holger Grünjes Pastor Maik Schwarz in der Kirche in Elze in sein Amt ein. Gemeindemitglieder und Interessierte sind herzlich zu diesem Gottesdienst eingeladen; im Anschluss besteht bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der reguläre Gottesdienst um 10 Uhr in Meitze fällt an diesem Tag aufgrund des Einführungsgottesdienstes aus.