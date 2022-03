Eingeschlagen

Mellendorf. Diebe schlugen in der Nacht zu Dienstag nach Auskunft der Polizei die hintere Scheibe der Fahrerseite eines Renault Masters ein und entwendeten aus dem Innenraum einen Laubsauger. Das Fahrzeug war verschlossen abgestellt in Mellendorf in der Straße

Am Wedemarkbad. Der Schaden steht noch nicht fest. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonummer (0511) (05130) 977-0.