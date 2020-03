Einkaufsdienst der Kirchengemeinden

Wedemark. Der Einkaufsdienst der Kirchengemeinden und der Freiwilligenagentur ist in allen Ortsteilen gestartet. Aktuell melden sich vor allem Helferinnen und Helfer, teilt Pastor Thorsten Buck mit. Einkäufe finden statt, aber noch nicht in so großer Zahl wie sich die Initiatoren das wünschen würden. Bezweckt ist mit diesem Angebot, dass Angehörige der Risikogruppe, also vor allem Ältere und chronisch Kranke ihre Wohnung nicht verlassen müssen. Ansprechpartner sind: In Brelingen und Umgebung die Kirchengemeinde St. Martini, Telefon (0 51 30) 58 41 75, Bissendorf und Umgebung Kirchengemeinde St. Michaelis, Telefon ( 51 30) 87 70, Elze und Umgebung Kirchengemeinde Elze, Telefon ( 051 30) 29 22,

Mellendorf und Umgebung Freiwilligenagentur Wedemark, Telefon (0 51 30) 9 74 45 11, Resse und Umgebung Kirchengemeinde Kapernaum, Telefon (0 51 31) 7 01 77 30.