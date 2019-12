Einkehr vor dem Fest

Abendgebet im Schein des Friedenslichtes in der Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. 30 Minuten Auszeit vor dem großen Fest – am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr feiert die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Taizé-Gebet in der Christophoruskirche Bissendorf-Wietze. „Unsere Taizé-Gebete sind für viele ein willkommener Ruhepol gerade in der Adventszeit“, berichtet Pastor Thorsten Buck, der die Andacht mit Jugendlichen vorbereitet und durchführt. Gedämpftes Licht, Musik von Klavier und Gitarre, die schlichten Gesänge der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, ein Wort aus der Bibel und Stille – das erwartet die Besucher auch in diesem Jahr in der Christophoruskirche. Nach und nach wird das Licht weiterer Kerzen den Raum erhellen. Dabei leuchtet an diesem Abend das Friedenslicht in der Kirche. Die Flamme wurde Ende November in Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, entzündet und hat von dort eine Reise quer durch Europa angetreten. Pfadfinder verteilen es und wollen damit ein Zeichen setzen für den Frieden. Wer das Licht mit nach Hause tragen möchte, bringt eine Kerzenlaterne mit. Im Januar und Februar öffnet dann wieder die Michaeliskirche an einem Freitagabend die Tür für das Taizégebet.