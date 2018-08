Einladung an ehemalige Mitglieder der REG Wedemark

Wedemark. Die Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark kann in diesem Jahr auf eine 25-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Dies soll am 25. August mit den Mitgliedern sowie vielen Ehemaligen gefeiert werden. Dazu möchte der Vorstand alle ehemaligen Mitglieder ganz herzlich einladen. Wer Interesse an diesem Treffen hat, meldet sich bitte unter Angabe der Personenzahl unter reg-wedemark@web.de an. Für Getränke und Essen wird ein kleiner Unkostenbeitrag von acht bis zehn Euro pro Person erhoben. Nach der Anmeldung erhält jeder eine Bestätigung mit den genauen Angaben über Zeit und Ort der Vereinsfeier. Die REG Wedemark freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.