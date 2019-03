Einladung zum Tag der offenen Tür am Gymnasium Mellendorf

Mellendorf. Am Freitag, 8. März, präsentiert sich das Gymnasium Mellendorf von 15 bis 18 Uhr der interessierten Öffentlichkeit, insbesondere den Schülern der vierten Klassen. Für die Grundschüler gibt es wie auch im vergangenen Jahr einen eigenen Parcours, für den alle Absolventen am Ende mit einem Preis belohnt werden. Außerdem bestehen für die Viertklässler zahlreiche Möglichkeiten, am Schnupperunterricht für verschiedene Fächer teilzunehmen.

Vielfältige und spannende Präsentationen aus dem Unterrichtsalltag informieren über das Unterrichtsangebot am Gymnasium. Zahlreiche Kunstausstellungen und Mitmachaktionen zeigen die kreativen Potenziale der Schüler. Des Weiteren präsentieren sich die Wahlpflichtangebote des achten Jahrgangs (Sport, mathematisch-naturwissenschaftlich, bilingual, Kunst und Darstellendes Spiel) mit Ergebnissen aus dem Unterricht. Zudem kann das vielfältige AG-Angebot des Gymnasiums an diesem Tag „erschnuppert“ werden, unter anderem die Tanz-AG, das Orchester, der Schulsanitätsdienst, die Schattentheater-AG und die Robotik-AG laden herzlich ein. Auch die Fremdsprachen sowie die Naturwissenschaften, die am Gymnasium unterrichtet werden, präsentieren sich an diesem Tag besonders für interessierte Grundschüler.

Außerdem stellen sich die Präventions- und Interventions-Teams der Schule, die Paten der Fünftklässler, der Förderverein, die Frühstücksmütter, der Schulvorstand und der Schulelternrat vor. Im Anschluss an den Tag der offenen Tür findet im Forum die traditionelle Schülerdisko für die Jahrgänge fünf und sechs statt.