Einladung zur Konfirmandenzeit

Bissendorf/Resse. Die Konfirmandenzeit in Bissendorf und Resse - das bedeutet eine Konfirmandenfahrt im Sommer, Gruppentreffen und Projekte zu Fragen des Glaubens und des Lebens und tolle Gemeinschaftserlebnisse mit anderen Jugendlichen beider Kirchengemeinden. Für Jugendliche, die aktuell die siebten Klasse besuchen und nach Ostern 2023 in diesen Kirchengemeinden konfirmiert werden wollen, beginnt nun die Anmeldezeit. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die Interesse an der Konfirmandenzeit haben. Die Taufe oder die Zugehörigkeit zur Kirche ist keine Voraussetzung. Die Konfirmandenzeit beginnt im Mai/ Juni 2022 und endet mit der Konfirmation im April/ Mai 2023. Unter https://www.kirche-bissendorf.de/konfirmandenarbei... finden sich Informati-onen zum gemeinsamen Konfirmandenmodell und (unter dem Reiter „Konfi8“) das Online-Anmeldeformular. Anmeldungen sind ab sofort und bis spätestens 6. Februar möglich. Fragen beantwortet ihnen gern Diakonin Mary Pattke unter Telefon (01 76) 87 93 51 57 oder per E-Mail an mary.pattke@kirche-wedemark.de.