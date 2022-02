Einladung zur Lichtzeit

Mellendorf. Die katholische Kirche lädt am heutigen Sonnabend, 19. Februar, um 18 Uhr zur Lichtzeit, dem besonderen Gottesdienst, in die katholische Kirche in Mellendorf unter dem Thema „Was wäre, wenn...?" ein. Für den musikalischen Rahmen sorgen Claudia und ThomasTauermann. Anmeldung bitte per E-Mail an pfarrbuero@kkwede.de.