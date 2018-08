Einladung zur Seniorenfahrt

Brelinger fahren am 4. September ins Klimahaus

Brelingen. Die diesjährige Brelinger Seniorenfahrt findet am Dienstag, 4. September, um 7.15 Uhr ab der Fleischerei Grimsehl statt, zu der alle Brelinger ab 60 Jahren recht herzlich einladen sind. Ziel ist in diesem Jahr das Klimahaus in Bremerhaven. Nach der Begrüßung wird den Teilnehmern das Klimahaus mit seinen vielseitigen Facetten vorgestellt, die Besucher erfahren mehr über die Ausstellung und erhalten Orientierungshinweise sowie nützliche Tipps, sodass alle für eine eigenständige Erkundung im Anschluss bestens gerüstet sind. Es geht mit dem Weltreisenden Axel Werner einmal rund um den Planeten entlang 8° Ost 34´ und die Besucher erleben in acht Ländern verschiedene Klimazonen hautnah und lernen Menschen kennen, die dort leben. Um 12.30 Uhr genießen alle das Mittagsbüfett mit Hauptgang, frischem Salatangeboten und leckerem Dessert. Nach dieser Stärkung setzen die Teilnehmer den zweiten Teil der Reise und selbstständiger Erforschung der weiteren Ausstellungsbereiche fort. Zum Abschluss gibt es noch ein Stück Kuchen sowie Kaffee und Tee so viel alle mögen. Danach wird die Rückfahrt angetreten und alle werden gegen 19 Uhr wieder in Brelingen eintreffen.Auch in diesem Jahr wird von jedem Fahrtteilnehmer einen Kostenbeitrag in Höhe von 30 Euro (inklusive Eintritt, Einführungsvortrag, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Garderobe) erhoben. Das Geld wird während der Fahrt eingesammelt und die Organisatoren hoffen auf das Verständnis bei allen Mitfahrern.Verbindliche Anmeldung bis spätestens Dienstag, 28. August, bei Walter Dippel unter Telefon (0 51 30) 10 31 oder Michael Helfers, (0 51 30) 53 31.