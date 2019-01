Einschränkungen?! Nein, danke

Neue Selbsthilfegruppe für an MS-Erkrankte

Region. Menschen, die an einer Multiplen Sklerose erkranken haben häufig mit Barrieren und Hürden in ihrem Alltag zu kämpfen. Teils beruhen diese auf Vorurteilen den Erkrankten gegenüber teils sind es auch physische Barrieren, wie beispielsweise fehlende barrierefreie Zugänge zu Veranstaltungsorten oder dem öffentlichen Nahverkehr. Eine neue Selbsthilfegruppe für an MS Erkrankte möchte sich nun aktiv mit diesen Einschränkungen im Alltag auseinandersetzen und durch gemeinsame Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit versuchen, Bewegung in die Köpfe der Mitmenschen zu bringen, um so neue (Bewegungs-) Freiräume für Betroffene zu schaffen. Wer Lust hat in der Gruppe mitzuwirken und selbst an einer Multiplen Sklerose erkrankt ist, kann sich für Rückfragen und Anmeldungen an die KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich) wenden, Telefon (05 11) 66 65 67 (Montag, Dienstag, Donnerstag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr), www.kibis-hannover.de, www.fb.com/kibis.regionhannover.