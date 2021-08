Einschulung am Gymnasium

Mellendorf. Am Freitag, 3. September, werden am Gymnasium Mellendorf sechs fünfte Klassen eingeschult. Die insgesamt 160 Schüler werden in drei zeitlich gestaffelten Einschulungsveranstaltungen ab 9.30 Uhr am Gymnasium willkommen geheißen. Am 2. September um 18 Uhr findet außerdem in Elze an der Pfarrwiese der Einschulungsgottesdienst statt.