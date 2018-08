Einschulung

Mellendorf. Am Sonnabend, 11. August, startet die Einschulung an der Grundschule Mellendorf. Begonnen wird um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Anschließend ab 10.30 Uhr Einschulungsfeier im Forum des Campus W. Im Anschluss nehmen die Kinder an einer Unterrichtsstunde (maximal 45 Minuten) in der Grundschule Mellendorf teil.