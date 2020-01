Einsteiger-PC-Kurs für Senioren

Bissendorf. Im Bestreben, das Angebot an PC-Kursen kontinuierlich auszubauen und dem Bedarf anzupassen, plant der Seniorenbeirat der Gemeinde Wedemark ab 13. Februar einen Einsteigerkurs für das Schreibprogramm MS-Office – Word. Inhalt: Grundlagen wie zum Beispiel Texte gestalten, kopieren, formal gestalten (Fensterbriefe), Silbentrennung, automatische Korrektur, Sonderzeichen und Schriftarten. Der Kurs findet immer Donnerstag vormittags von 8.45 bis 10.15 Uhr in der VHS Bissendorf statt. PC sind vorhanden, Laptops können nach Absprache mitgebracht werden. Anmeldungen bei Regine Hagemeyer per E-Mail unter gine5@gmx.net oder Telefon (01 76) 93 20 69 75. Desweiteren werden Kurse zu den Themen Windows, Bildbearbeitung, Internet und Tablet angeboten. Anmeldungen und Nachfragen dazu bei Axel Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.