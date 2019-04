Eintrittskarten zu gewinnen

Gemeinde verlost 5 x 2 Karten für SVÄNG

Wedemark. Die Gemeinde Wedemarkverlost 5 X 2 Eintrittskarten für das Konzert am 11. April von SVÄNG, den vier furiosen Mundharmonika- Spielern aus Finnland. Am 11. April werden die Musiker ihr mitreißendes Repertoire und ihre revolutionäre Spieltechnik ab 20.12 Uhr im Bürgersaal zum Besten geben. Sie haben noch die Chance, abei zu sein: 5 X 2 Eintrittskarten verlost die Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, Angela von Mirbach. Eiinfach bis zum 10. April eine Mail mit dem Betreff „SVÄNG“ an angela.von.mirbach@wedemark.de senden. Unter allen Einsendern werden die Karten verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.