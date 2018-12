Eislaufzeiten zwischen den Jahren

Silvestereislauf zwischen 14.45 und 16.30 Uhr

Mellendorf. Bis auf Heiligabend steht die hus de groot EISARENA allen Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufern während der Zeit ″zwischen den Jahren″ zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Während der Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 6. Januar kann man auch täglich vormittags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr über die 1800 Quadratmetr große Fläche gleiten. Auf vielfachen Wunsch wird auch Silvester geöffnet sein. Nur am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr fallen die Vormittagslaufzeiten aus, da erfahrungsgemäß an diesen beiden Tagen am Vormittag kein Bedarf am Eislaufen besteht. Selbstverständlich findet auch an den Donnerstagen während der Ferien jeweils zwischen 19 und 20.30 Uhr wieder die “Disco on ICE” statt. Für all diejenigen, die zu Weihnachten keine Schlittschuhe geschenkt bekommen haben oder erst mit dem Eislaufen anfangen wollen, hält die Mellendorfer Kunsteisbahn über 600 Paar Leihschlittschuhe in allen Größen bereit. Weitere Infos unter www.eisstadion-mellendorf.de.Auch in diesem Jahr bietet die hus de groot EISARENA kurz vor dem Jahreswechsel den traditionellen "Silvester-Eislauf“ an. Bevor am Silvesterabend das "Neue Jahr" begrüßt wird, können alle Eislauffreunde am Silvesternachmittag in der Zeit zwischen 14.45 und 16.30 Uhr noch einmal nach Herzenslust über die 1800 Quadratmeter große spiegelblanke Eisfläche gleiten. Das Mellendorfer Eisstadion wird zu diesem 16ten Silvesterlauf natürlich entsprechend dekoriert sein. Die gefüllten Silvester-Krapfen bietet das Team vom Eisstadion auch in diesem Jahr wieder jedem Besucher als köstliche Silvesterleckerei zum Besuch dieses Jahresausklangs kostenlos an.