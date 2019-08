Eltern-Baby-Yoga

Wennebostel. Am Freitag, 30. August, um 10 Uhr, startet in Wennebostel wieder ein

Eltern-Baby-Yogakurs. In schöner Atmosphäre widmen sich die Teilnehmer dem Yogaflow. Kräftigende Asanas stärken den Körper und stabilisieren deine Mitte. Bewusste Atmung bringt Fokus und Balance. Das Baby liegt auf der Decke vor dem Teilnehmer und wird spielerisch mit einbezogen. Es gibt noch Restplätze.

Alle weiteren Informationen zum Eltern-Baby-Yoga und zum umfangreichen Angebot an Yogakursen sind unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May unter Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.