Eltern-Infoabend

Vorschule in Mellendorf

Mellendorf. Der Förderverein der Grundschule Mellendorf bietet in diesem Schuljahr wieder eine Vorschule an. Angesprochen sind Kinder, die im August 2019 eingeschult werden sollen. Termine sind einmal in der Woche von Februar bis zu den Sommerferien 2019. Wer daran Interesse hat oder sein Kind bereits angemeldet hat, der ist herzlich zu einem Informationsabend eingeladen am Dienstag, 4. September, um 18 Uhr an der Grundschule Mellendorf, Klassenraum zwölf (Wolfsklasse), Dauer: circa eine Stunde.