Eltern-Kind-Kochevent

Mellendorf. Am Sonnabend, 13. Oktober, von 10.30 bis 14 Uhr veranstaltet das Familienzentrum emilie das zweite Eltern-Kind-Kochevent im evangelischen Gemeindehaus am Kirchweg 3. Dieses Mal werden persische und mazedonische Gerichte mit Many und Sally gekocht. Weiter Infos gibt es unter info@emilie-wedemark.de. Auch Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas hat sich zu dem Event angekündigt.