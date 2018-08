Endspurt beim JULIUS-CLUB

Teilnahme für Leseratten ist immer noch möglich

Wedemark. Nur noch wenige Tage bis zum Ende des siebten JULIUS-CLUBS in der Gemeindebibliothek Wedemark und die Buchdeckel im Club werden geschlossen. Wer noch ein Diplom ergattern möchte, kann bis zum 15. August die JULIUS-Bücher in der Bücherei Bissendorf ausleihen und bewerten.Bis spätestens Mittwoch, 15. August, sollten alle JULIANER ihre Bewertungsbögen, Clubcards und JULIUS-Büchereiausweise in der Gemeindebibliothek Wedemark, Ausleihstelle Bissendorf, abgeben. Die rechtzeitige Abgabe ist wichtig für die Berücksichtigung bei der Vergabe der JULIUS-Diplome. Das Büchereiteam freut sich schon jetzt auf die tolle Abschlussparty, die ausnahmsweise am Sonnabend, 18. August, ab 16 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf stattfinden wird. Dann gibt es die ersehnten Auszeichnungen, die JULIUS-Diplome. Außerdem dabei ist der fantastische Vorleser Rainer Rudloff aus Lübeck, der für die JULIANER eine coole und actionreiche Buch-Performance im Gepäck hat. Der JULIUS-CLUB („Jugend liest und schreibt“) ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 50 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren und soll neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.