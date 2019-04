Engelchen, die helfen

Verkauf auf dem Landmarkt Bissendorf

Resse. Mit großer Betroffenheit hat das Kollegium der Grundschule Resse die Berichte über die drei Wedemärker Jungs gelesen, die so hart vom Schicksal getroffen wurden. Seit Jahren engagiert sich das Kollegium mit den Grundschulkindern sozial und alle waren sich einig: es soll ein kleiner Beitrag geleistet werden. Die Verantwortlichen des Landmarktes Bissendorf haben direkt ihre Unterstützung zugesagt – vielen Dank dafür! – und so wird der Bissendorfer Land- und Naschmarkt kurzfristig um eine Besonderheit reicher: am Donnerstag, 4. April, verkaufen die Kinder der vierten Klassen der Grundschule Resse wunderschöne Engelchen-Anhänger für den guten Zweck. Der Reinerlös kommt den drei Kindern zugute.