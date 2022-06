Entdecken und checken

Wedemark. Sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, die Sinne schärfen und Kraft tanken - welcher Ort wäre dazu besser geeignet als die Natur der Wedemark? An zwei weiteren Terminen der Veranstaltungsserie „Entdecken und checken“ können Interessierte mit Landschaftsökologe Axel Neuenschwander die Flora und Fauna vor ihrer Haustür neu erfahren und genießen. Am Freitag, 10. Juni, startet um 21.15 Uhr „Ausklang – mal abschalten, die Stille der Natur auf sich wirken lassen“ und endet um 22 Uhr. Treffpunkt ist am Wegesende vor dem Nordturm des Bissendorfer Moores (bitte mit Fahrrad von Wiechendorf aus anfahren und sich ruhig verhalten). Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden: entdeckenundchecken@nabu-wedemark.de. Zwei Tage später – am Sonntag, 12. Juni, heißt es von 14.30 bis 15.15 Uhr „Vor dem Kaffeeklatsch - Pflanzen- und Tierwelt am Geopfad erleben“ Treffpunkt ist in Oegenbostel am Friedhof. Auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt, deshalb wird um Anmeldung unter entdeckenundchecken@nabu-wedemark.de gebeten.