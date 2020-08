Entfaltung im Sporthof

Workshops für Gesundheit und Entspannung

Lindwedel. „Back to the Roots“ – Potenzialentfaltung auf allen Ebenen heißt das frisch kreierte Seminar der Sport – und Kommunikationswissenschaftlerin und Yogatherpeutin Dr. Astrid Engelbrecht, das am Sontag, 27. September, von 13 bis 19 Uhr auf dem Sporthof Schöne Aussicht stattfindet. Das Seminar verbindet den Menschen über Körper- und Energiearbeit (Beckenboden; Hüfte, Rücken, Atmung Schulter Nacken) erneut mit seinen Ressourcen und seiner Intuition, mit der Natur, die uns umgibt (hier geht es um die Wirkkräfte von Heilkräutern) und vor allem der ganz einzigartigen und individuellen Natur, die jedem Menschen innewohnt. Wenn wir Potenzial entfalten möchten, müssen wir unsere ureigenen Kraftquellen aufspüren und unserer Berufung authentisch nachgehen. Die Grundthemen, Vertrauen, Entfaltung, Umsetzungskraft, Charisma, Freude, innere Überzeugung, (Selbst)Bewusstheit, Kommunikation und Ausdruck (über Stimme, Körper, Mimik, Gestik) werden nicht abgelesen, sondern erfahrbar in entspannende Übungsabläufe auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene eingebunden. Anmeldungen und Info unter Telefon (0 50 73) 92 31 11 oder schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de Teilnehmerzahlen sind auf zehn begrenzt. Weitere Termine: Hormonyoga am 27. und 28. November am Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr, Yoga in Tüchern am 20. September von 10 bis 12 Uhr.