Entsorgung eines Schrott-Pkw im Wald

Resse. Nach einem Zeugenhinweis wurde am Sonnabend, 24. Oktober, gegen 12.25 Uhr auf einem ehemaligen Waldparkplatz an der L 380 kurz hinter dem Ortsausgang Resse in Richtung Negenborn ein schrottreifer Opel Astra aufgefunden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Wagen dort durch bislang unbekannte Täter entsorgt wurde.